Covid já infectou 5 milhões de brasileiros

O Brasil passou dos cinco milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.553 novos diagnósticos da doença, totalizando 5.000.694. Até ontem, o sistema de dados sobre o novo coronavírus marcava 4.969.141. As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária, divulgada na noite de ontem.

O número de mortes desde o começo da pandemia alcançou 148.228. Entre anteontem e ontem, as secretarias estaduais acrescentaram 734 óbitos causados por Covid-19. Até dia 6 de outubro, o sistema do Ministério da Saúde trazia 147.494 mortes. Ainda há 2.482 falecimentos em investigação.

O balanço do Ministério da Saúde apontou 461.042 casos que ainda estão em acompanhamento. Já 4.391.424 pessoas já se recuperaram da doença.

Os estados com mais mortes são São Paulo (36.669), Rio de Janeiro (18.969), Ceará (9.094), Pernambuco (8.379) e Minas Gerais (7.811). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (666), Acre (668), Amapá (722), Tocantins (985) e Mato Grosso do Sul (1.385).

São Paulo também lidera a estatística de casos, com 1.016.755. Na sequência aparecem Bahia ( 319.981), Minas Gerais (313.032), Rio de Janeiro (277.439) e ceraá (256.764).

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que até quarta-feira (7) foram confirmados 280.393 casos e 18.926 óbitos por Covid-19 no estado. Há ainda 537 óbitos em investigação e 2.076 foram descartados. Entre os casos confirmados, 253.225 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense lidera o número de casos: 109.547 casos. Na sequência vêm São Gonçalo (16.363), Niterói (13.063), Duque de Caxias (9.998), Belford Roxo (10.034), Macaé (8.437), Volta Redonda (6.737), Nova Iguaçu (6.766), Campos dos Goytacazes (6.391), Teresópolis (6.244), Angra dos Reis (5.674) e Itaboraí (4.676).

A capital também lidera o número de mortes, com Rio de Janeiro 11.197 óbitos, seguido de Duque de Caxias (726), São Gonçalo (695), Nova Iguaçu (615), São João de Meriti (456), Niterói (436), Campos dos Goytacazes (393), Belford Roxo (304), Magé (230) e Itaboraí (224).