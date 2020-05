Covid: índice de recuperados é mais que o dobro do de óbitos em Niterói

A prefeitura de Niterói informou no boletim atualizado desta sexta-feira (15), que a cidade atingiu 1.186 casos de Covid-19 com 75 hospitalizados, 603 pessoas em isolamento domiciliar, 445 recuperadas e 63 óbitos. Há ainda 105 pessoas internadas com insuficiência respiratória, mas que ainda não tiveram confirmada a testagem positiva para covid-19 e portanto não estão computados.

O número de casos aumentou quase 59% em uma semana. No comparativo da semana passada com a anterior o aumento tinha sido de 80%. Os hospitalizados confirmados, aumentaram esta semana apenas 5%, já os em isolamento domiciliar tiveram uma alta de 38% ( no comparativo da semana passada com a anterior o aumento tinha sido 157%), os recuperados tiveram alta de 125% (no comparativo da semana passada com a anterior o aumento tinha sido de 25%). A triste notícia fica por conta do número de óbitos, que aumentou 63% em uma semana.

Rodrigo Neves lembrou a população que o município já tem uma proporção de testes, em relação a habitantes, superior a cidades de países desenvolvidos com em média um teste para cada dez pessoas e que é preciso que continuemos atentos as medidas de isolamento social.

DIA 01/05 08/05 15/05 CASOS 409 747 (+80%)* 1186 (+59%)* HOSPITALIZADOS 55 72 (+31%)* 75 (+4,5%)* ISOLAMENTO DOMICILIAR 170 437 (+157%)* 603 (+38%)* RECUPERADOS 159 198 (+25%)* 445 (+125%)* ÓBITOS 25 39 (56%)* 63 (+62%)*