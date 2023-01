Covid: apenas crianças podem tomar vacina no Rio

No Rio, foi suspensa, por tempo indeterminado, a partir de amanhã (6), a vacinação contra a Covid-19. Alegando falta de doses, a Secretaria Municipal de Saúde disse que há o imunizante apenas para crianças de 5 a 11 anos, “enquanto durarem os estoques”.

De acordo com o município, é importante manter a imunização em dia e conferir o cartão de vacinação. A Prefeitura ressalta que os pais e responsáveis devem levar as crianças daquela faixa etária – que ainda não se vacinaram “ou estão com segunda dose atrasada” – aos postos de saúde, a fim de que, “antes do término do estoque”, coloque-se a vacinação em dia.

O Ministério da Saúde informou, em nota, que assinou contrato com a Pfizer para compra mais de 50 milhões de doses:

“O Ministério da Saúde assinou um acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina Covid-19. Com a aquisição, que complementa o contrato vigente, o número total de doses chegará a 150 milhões. Ao longo do último ano, 81 milhões de doses foram entregues ao Brasil pelo laboratório, e as 69 milhões de doses remanescentes do acordo serão entregues até o segundo trimestre de 2023.

O acordo prevê a entrega de vacinas bivalentes para pessoas acima de 12 anos e monovalentes para crianças de 6 meses a 11 anos. O contrato vigente também inclui a entrega de potenciais vacinas adaptadas à novas variantes que venham a ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para a faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade estão previstas duas entregas em 2023: a primeira, com 16 milhões de doses, no primeiro trimestre e a segunda, com 6,68 milhões de doses, no segundo trimestre. Para o público de 5 a 11 anos de idade também estão previstas duas entregas: a primeira, com 11 milhões de doses, até o primeiro trimestre e a segunda, com 6,57 milhões, no segundo trimestre. Já para o público adulto, está prevista uma entrega de 9,7 milhões de doses da vacina bivalente BA.4/BA.5 até junho”.