Covid: 3,4 mil casos no RJ nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde informou que o estado do Rio registrou, nas últimas 24 horas, 3.451 casos de Covid, sendo 87,4% dos casos na capital, com 3.016 ocorrências.

Começam a funcionar nesta segunda-feira novos postos de testagem. Estão no campus da UFF no Gragoatá, em Niterói e ainda no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no posto do Iaserj do Maracanã e no Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã, na Zona Norte do Rio.

As pessoas com suspeita da doença poderão fazer o agendamento on-line para realizar o exame em um dos nove centros disponíveis na rede estadual de saúde. O link é este: https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame