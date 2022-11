COVID-19: Vacinação para crianças de 3 a 4 anos é retomada em Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói retomou nesta terça-feira (29), a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade. O município recebeu nova remessa da imunização, distribuída pelo Ministério da Saúde. Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Para esse público é necessário a presença do responsável legal.

Reportagem de A TRIBUNA esteve na Policlínica Dr Carlos Antônio da Silva e apesar de não ter movimento naquele momento, a vacina estava disponível normalmente. Já em relação as outras faixas de idade, a cidade continua com a aplicação da segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais.



A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos. Também estão sendo imunizadas as crianças com idade entre 6 meses e 2 anos com algum tipo de comorbidade, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro.



A quinta dose (terceira dose de reforço) está disponível também para aqueles que já completaram um intervalo de 10 meses da quarta dose. A Secretaria lembra que é importante que todos completem o esquema vacinal, de acordo com idade e/ou comorbidades.



Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.

Segundo a Prefeitura, crianças de 3 a 11 anos apresentam cobertura vacinal de 63,2% com primeira dose e 45,5% com segunda dose. Como informado na edição de hoje de A TRIBUNA, a cidade possui um alto número de casos de Covid-19, chegando a mais de mil contaminações no mês de Novembro, por isso a vacinação se mostra fundamental.









Vacina para bebês

O esquema primário de vacinação para crianças de seis meses a dois anos será composto por três doses: duas iniciais com intervalo de 4 semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, 8 semanas. As doses para esse público-alvo são aplicadas em quatro unidades de diferentes regiões da cidade, por conta do número reduzido de vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde. São elas a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço; Policlínica Regional Sérgio Arouca, no Vital Brazil; a Policlínica Regional da Engenhoca e a Policlínica Regional de Itaipu.



A vacinação pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, basta baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para receber a imunização é necessário estar dentro do público-alvo e da idade, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.



Neste momento, o agendamento para as crianças de seis meses a dois anos está disponível até a próxima terça-feira, por conta do número de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.