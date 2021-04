Covid-19: Vacinação em Maricá é retomada para alguns grupos de idosos

A vacinação contra a Covid-19 em Maricá será retomada na próxima segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Maricá, que afirmou ter recebido uma nova remessa com 4.750 mil doses, sendo 4.190 da Astrazeneca e 560 da Coronavac. Poderão receber o imunizante da primeira dose idosos a partir dos 61 anos ou mais e com 60 anos na terça-feira (27). A continuidade para outros grupos prioritários e a partir de 59 anos vai depender da chegada de nova remessa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi feita uma divisão para a aplicação das vacinas. As 4.190 doses da Astrazeneca serão aplicadas em D1 (dose um) para idosos de 60 a 64 anos. As 560 doses da Coronavac serão aplicadas também como segunda dose, 70 em agentes das Forças de Segurança e 490 em idosos de 65 a 69 anos. O intervalo de doses do imunizante da Coronavac é de 2 a 4 semanas (14 a 28 dias) e da Astrazeneca é de 8 a 12 semanas (56 a 84 dias).

“O quantitativo de segunda doses está abaixo da população vacinada com a primeira dose, não sendo suficiente para a finalização da vacinação. Essas doses serão destinadas a idosos que receberam a primeira dose há 3 semanas ou mais (21 a 28 dias). Lembrando que não receberão a segunda dose, nesta data, aqueles que ainda não tiverem pelo menos 21 dias da aplicação da primeira dose”, explicou a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira. Ela reforçou ainda que a aplicação das vacinas será das 9h às 16h, exclusivamente nas Unidades Volantes de Vacinação (UVV) do Aeroporto, Subprefeitura e Polos de Vacinação Estratégia de Saúde da Família (ESF) Jardim Atlântico e Polo de Vacinação Unidade de Saúde da Família Central, ao lado do Posto de Saúde Central. Os acamados receberão em domicílio.

NITERÓI

Na própria segunda a vacinação de idosos também será retomada em Niterói. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o município recebeu novas doses do imunizante contra Covid-19 e o calendário irá reiniciar com idosos com 61 anos ou mais. Ao todo, o município recebeu 19.280 doses da AstraZeneca e 2.950 doses da CoronaVac que serão utilizadas como primeira e segunda doses. Assim, o calendário recomeça na segunda (26), e segue até quarta-feira (28) com a vacinação de idosos com mais de 61 anos. Na terça (27) e quarta (28) também serão vacinados os trabalhadores da saúde com mais de 25 anos. Confira a programação para a próxima semana de imunização em Niterói.