Covid-19 some dos hospitais de Niterói

Depois de zerar os casos graves da Covid-19 nas redes públicas e particulares, a cidade de Niterói não tem mais nenhum internado por causa da doença respiratória. Isso acontece porque, os dois últimos pacientes que estavam na enfermaria do Hospital Municipal Oceânico Gilson Catarino tiveram alta nesta quarta-feira (5).

Em comunicado, a prefeitura de Niterói confirmou a informação, e comemorou mais uma conquista da cidade no combate ao novo coronavirus. O prefeito Axel Grael também se manifestou e disse que essa vitória é graças a vacinação.

“Depois de dois anos de muita luta, perdas inestimáveis e, também vitórias diante da pandemia, os dois últimos pacientes com Covid-19 internados no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino receberam alta hoje. Vitória da ciência! Vacinas salvam vidas! Reforço para não baixarem a guarda. Mantenham o calendário de vacina em dia!”, alertou o prefeito.

No final de março, já não existiam casos graves tanto em hospitais particulares, quando em hospitais públicos. Por isso, no último dia do mês, no dia 31, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em locais fechados. Além disso, foi divulgado o calendário da quarta dose da vacina contra a Covid, que iniciou nesta segunda (4). Até sexta, idosos acima de 80 anos poderão reforçar a imunização.