Covid-19: Sine usará plataforma digital para contratar profissionais

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) autorizou a criação de uma plataforma digital para intermediar, por tempo determinado, a contratação de profissionais para atuar nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus no país.

A Resolução nº 860/2020 foi publicada hoje (30) no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o desenvolvimento e a manutenção da nova ferramenta do Sistema Nacional de Emprego (Sine) serão realizados por meio de doação sem ônus ou encargos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).