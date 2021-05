Covid-19: São Gonçalo vacina pessoas com comorbidades

Essa quarta-feira começou com vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades com mais de 50 anos. A aplicação do imunizante Astrazeneca pode ser feita em 12 pontos de vacinação das 8h às 17h, além de 4 pontos com sistema drive thru.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente de qualquer idade e profissionais da saúde com mais de 30 anos que estão atuando também podem se vacinar. A cidade disponibiliza 12 pontos de vacinação, quatro deles com, das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde também imuniza pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para procurarem os locais de vacinação no dia indicado na anotação.

As comorbidades que permitem a imunização estão diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de down, câncer e obesidade mórbida.