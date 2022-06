Covid-19: São Gonçalo tem aumento de 108% nas internações

Em apenas uma semana, Niterói registrou um aumento de 50% de pessoas internadas por causa da Covid-19 nas unidades de saúde particulares. Já em São Gonçalo, esse aumento foi de 108%, segundo o Sindicato dos Hospitais Clínicas e Casas de Saúde de Niterói (Sindhleste).

Nesta semana, os hospitais particulares de Niterói registraram 52 pacientes internados, sendo que um deles é uma criança. Na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) tem 44 pessoas internadas, quatro delas são crianças.

Já nas unidades municipais de saúde, a cidade está registrando 21 pacientes internados pela doença e 389 de casos confirmados.

Em São Gonçalo, sete pacientes estão internados nos quatros, dois deles são crianças. E na UTI são 18 pacientes, um deles é uma criança. Vale ressaltar que, na semana passada, as unidades particulares de saúde foram 12 internações, ou seja, a cidade registrou um aumento de 108%.

Até ontem (28), as unidades públicas de saúde do município tiveram um registro de 17 pessoas internadas em leitos de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e seis em leitos de enfermaria. De acordo com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, até segunda-feira (27), foram realizados 1.795 testes, desses testes, 448 positivaram para a doença.

Vacinação – Em Niterói e São Gonçalo, a quarta dose (ou segunda de reforço), pessoas a partir dos 40 anos já podem receber a imunização contra a Covid-19. É importante ressaltar que, é necessário ter o intervalo de quatro meses da última dose tomada.

Para receber a vacina é preciso apresentar identidade, CPF e comprovante das doses anteriores.

Covid no Estado – Nesta terça-feira (28), o estado do Rio de Janeiro teve a confirmação de 7,904 novos casos e 16 óbitos confirmados de Covid-19, nas últimas 24 horas, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES).

O tempo médio de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria é de uma hora. E na UTI, está sendo de sete horas. Ainda segundo o levantamento, foram registrados 4,395 casos recuperados nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com o painel de monitoramento, os atendimentos a casos de síndrome gripal em UPAs da rede estadual aumentaram 6% em relação à semana anterior. Na última semana, foram registrados em média 6.620 testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 34%.

Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 370 exames por dia, com positividade de 36%. Quanto às solicitações de leitos, foram registradas uma média de 34 por dia. O mesmo padrão é observado no número de pessoas aguardando um leito: média diária de 34 pessoas para UTI e 25 para enfermaria.