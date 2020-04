Covid-19: São Gonçalo registra mais duas mortes

A cidade de São Gonçalo confirmou, nesta terça-feira (07), mais duas mortes em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19). Com isso, o município registra três óbitos até o momento. De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, São Gonçalo tem 34 casos confirmados, 131 descartados e 1101 suspeitos em investigação.

As mortes confirmadas nesta terça são de uma mulher, 74 anos, moradora do bairro Colubandê, e um homem, 62 anos, morador de Santa Isabel. No final de março, o município registrou a primeira morte: uma mulher de 58 anos que residia no Coelho.