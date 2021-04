Covid-19: Rodoviários pedem vacina para categoria e decidem por paralisação

O Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) anunciou que os rodoviários vão cruzar os braços no próximo dia 26 de abril em forma de protesto. A categoria pede que seja inserida nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. Os motoristas de coletivos de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá decidiram na última sexta-feira (16) em uma assembleia e de um total de 1.558 participantes, 1.481 optaram pela deflagração do movimento, 64 foram contrários e 13 votaram em branco.

O Sintronac informou que comunicou às empresas, à Justiça e às autoridades do Estado e dos municípios a decisão da votação, de acordo com a Lei 7.783/89. Uma carta aberta à população será publicada para explicar os motivos do protesto. A vacinação dos rodoviários não impactaria no quadro geral de imunização da população pelo pequeno número de doses necessárias para atender à categoria, de acordo com o universo populacional de cada cidade.

Ainda de acordo com os dados do sindicato em Niterói seriam necessárias 3.443 doses para os rodoviários de 12 empresas; em São Gonçalo, 7.147 profissionais em 14 viações; em Maricá, 1.226 em uma companhia; em Itaboraí, 263, também em uma empresa; e, em Tanguá, sete vacinas para os rodoviários de uma viação.



“Não tem sentido os rodoviários serem deixados para trás nessa campanha de vacinação. Foram tantas demissões ao longo dos anos, que a categoria minguou. Mas, ainda assim, os ônibus continuam a ser vetores de transmissão da doença e os rodoviários continuam expostos no seu cotidiano, enfrentando passageiros que não usam máscaras e jornada de trabalho intensa. Desde março do ano passado, até o último fim de semana, já somamos 49 mortos pelas consequências do Covid em nossa base, mas o número pode ser maior”, afirmou o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.



O dia 26 de abril foi estabelecido como marco para a paralisação, pois a data foi escolhida pelas prefeituras do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e Itaguaí para o início da vacinação de categorias profissionais, calendário que já foi alterado pelo atraso na remessa de lotes de vacina pelo Governo Federal, mas que se mantém como símbolo do descaso para com os rodoviários.