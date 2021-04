Covid-19: Niterói suspende vacinação da primeira dose

A prefeitura de Niterói vai suspender a vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (23), pois as doses repassadas pela secretaria de estado de Saúde acabaram. Contudo, o calendário para a segunda dose segue mantida em todos os potos da cidade.

Pelo calendário de vacinação, nesta sexta-feira seriam imunizados os idosos com idade a partir de 61 anos, a mesma idade a ser imunizada no sábado. Além dos idosos, estava prevista a imunização dos profissionais de Saúde de 25 anos. A previsão para terminar esta primeira fase do Plano de Imunização era na próxima quarta-feira (28), mas deve ser adiado em alguns dias.

A retomada da aplicação da primeira dose deve ser feita assim que a prefeitura receber novas doses do imunizante da Oxford/Astrazenica repassadas pelo ministério da Saúde e distribuído pela secretaria de estado de Saúde. Ontem (21), Maricá já havia suspendido a aplicação da vacina contra a Covid-19 por falta de imunizantes.

As duas prefeituras já adquiriram doses da vacina russa Sputnik V para acelerar a imunização contra a Covid-19. A lentidão e o dimensionamento equivocado das necessidades na distribuição feita pelo Plano Nacional de Imunização levaram Maricá e Niterói a entrarem na Justiça, acionando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para garantir que o quantitativo adquirido na Rússia chegue finalmente aos postos e braços da população.