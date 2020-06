Covid-19: Niterói supera os 3.000 casos recuperados, 75% em relação aos casos confirmados

Pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, o número de recuperados é de 75% em relação aos casos ativos em Niterói, segundo informou o prefeito Rodrigo Neves (PDT), nesta quarta-feira (17) durante live do Gabinete de Crise, na página oficial da Prefeitura no Facebook. De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, hoje o município tem 4.139 casos confirmados, contra 3.010 pessoas recuperadas da Covid-19.

“Temos mais de 75% de recuperados em relação aos infectados e este é o menor número de casos ativos em relação a pandemia no processo dos últimos, provavelmente, 45 dias em Niterói. Isso significa que o início do plano de transição gradual para o novo normal, no dia 21 de maio, ao contrário do que alguns afirmavam, na verdade manteve um padrão de queda do ciclo com aumento de recuperados e a redução de casos ativos na cidade esse é um dado extremamente importante porque nós estamos conseguindo vencer essa batalha contra o coronavírus”, disse o prefeito.

TESTAGEM — Segundo o prefeito Rodrigo Neves, Niterói já chegou a 25 mil testes realizados, cerca de 40 testes por habitantes. “Isso já dá uma proporção por mil habitantes expressiva e acima da média do Brasil e acima de países, como a Coreia do Sul, que conseguiu ter resultados importantes. Essas testagens dão uma aproximação da realidade da curva de transmissão e dá também para a gente a segurança para seguir no plano de transição”, disse o prefeito.

REDUÇÃO TAXA DE CONTAMINAÇÃO — De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, graças ao isolamento social rígido dos 60 primeiros dias dessa pandemia, entre os meses de abril e maio a Saúde de Niterói conseguiu achatar a curva e reduzir as taxas de transmissão e de letalidade do vírus. “Em nenhum momento a cidade ficou submetida a um risco de explosão dos leitos hospitalares e isso também foi graças ao plano de transição que teve início no dia 21 de maio e a conscientização da população, que ficou em casa, usou máscaras e realizou as atividades físicas na praia dentro dos horários definidos pelo protocolo”, ressaltou o prefeito.

LEITOS — O prefeito disse também que com a retomada das atividades dentro do padrão do novo normal, que reduziu a epidemia em Niterói, o reflexo foi sentido na redução da ocupação de leitos, tantos nos hospitais públicos, quanto nos privados.

“Para se ter uma ideia, dos 468 leitos dos hospitais entre públicos e privados nós temos 161 leitos ocupados. Isso representa cerca de 35% dos leitos para o Covid-19 ocupados na cidade. Mesmo com a transição para o novo normal nós estamos conseguindo reduzir os casos ativos reduzindo a taxa de transmissão do vírus e especialmente a demanda sobre os leitos hospitalares do setor público e do setor privado e isso só foi possível porque o houve uma conscientização nesses três meses que nós estamos vivendo nessa pandemia grave e que coloca em risco a vida de todos nós e das pessoas que nós amamos”, concluiu o prefeito.

BOLETIM — Segundo o boletim da Prefeitura de Niterói, a cidade tem 4.139 casos de Covid-19 confirmados em moradores, dos quais: 840 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 3.010 pacientes recuperados e 169 óbitos.