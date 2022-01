Covid-19: Niterói diminui taxa de testes positivos para 30%

Após três semanas com números expressivos de casos de Covid-19, Niterói diminuiu a taxa de positividade para a doença. Atualmente, 30% dos testes realizados no município têm resultado positivo. Nesta quinta-feira (27), em transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o prefeito Axel Grael lembrou que a cidade chegou a registrar quase 50% de testes positivos na segunda semana do ano.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, por dia, cerca de 5 mil testes nos 55 pontos de testagem para Covid-19 espalhados pela cidade. A cada 10 testes realizados, 3 são positivos. O número de casos, contudo, não está se refletindo em aumento expressivo no número de casos graves e óbitos. O índice de letalidade da doença, que já foi de 3%, está em 0,1%.

Parte dos casos de internação, por sua vez, estão ligados à falta de vacinação. O prefeito de Niterói, Axel Grael, frisou que quase 70% dos internados na cidade não têm esquema vacinal completo contra a Covid-19.

“É fundamental continuarmos avançando na vacinação. São as vacinas que nos protegem e salvam vidas. Estamos chegando aos 5 anos, completando toda a cadeia etária de vacinação. É isso que garante a proteção da população como um todo”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, também defendeu que a vacina está diminuindo o impacto dos casos na cidade.

“Os dados da última semana indicam que o pico da onda passou e a gente começa a ver uma diminuição no número de pessoas procurando as unidades com sintomas gripais e positividade dos testes. Isso é resultado dos nossos índices de vacinação e da consciência do niteroiense sobre a importância de manter cuidados sanitários”, disse.

Vacinação das crianças – A Prefeitura de Niterói vacina, nesta sexta-feira (28), todas as crianças de seis anos contra a Covid-19. Pensando na volta às aulas, o município acelerou a imunização das meninas e meninos de 05 a 11 anos, que começaram a receber a dose da vacina na semana passada. O planejamento é que o calendário de vacinação deste grupo, que começou pelas crianças com comorbidades e deficiências permanentes, seja concluído já na semana que vem.



Nesta quinta (27), foram vacinadas crianças de 07 anos. Na semana que vem, o calendário chega às crianças de 05 anos. De terça a sexta-feira (01 a 04/02), o município manterá repescagem para as crianças que ainda não tenham se vacinado contra a Covid-19.



Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



Aplicativo de monitoramento de trânsito – Durante a transmissão ao vivo, o prefeito ainda falou sobre o lançamento, nesta quinta-feira (27), do aplicativo da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). Com ele, qualquer pessoa pode acessar as 28 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e, assim, escolher a melhor rota para se deslocar pelo município.

A plataforma pode ser acessada por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).

“Esse aplicativo é muito bacana porque além de indicar a situação do trânsito nas ruas da cidade, ele também permite que você acesse várias câmeras da cidade. É uma forma do cidadão planejar seu deslocamento da forma mais confortável e eficiente para ele”, disse o prefeito.

O objetivo é oferecer ao cidadão de forma gratuita e transparente a possibilidade de monitorar os principais corredores viários da cidade a partir da mesma tecnologia de gestão de trânsito utilizada pela NitTrans. Na plataforma, ao clicar nos pontos sinalizados em um mapa de Niterói, o usuário acessa as mesmas imagens transmitidas aos operadores que trabalham no monitoramento da cidade no CCO Mobilidade.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS



28/01 – 6 anos



31/01 – 5 anos



Repescagem: de 01/02 à 04/02 (terça à sexta)



ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS



– Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



– Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



– Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.