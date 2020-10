Covid-19 na Região Metropolitana 2: Niterói e São Gonçalo lideram ranking

Até sábado (24), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registrou 298.821 casos confirmados e 20.171 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Em Niterói são 15.156 pessoas com a doença e em São Gonçalo são 14.077.

Os números mostram aumento de 2.024 casos em todo o Estado quando comparado o boletim de sexta-feira (23). Em Niterói esse aumento foi de 90 pessoas infectadas e em São Gonçalo foram mais 232 casos confirmados.

Em todo o Rio de Janeiro há ainda 449 óbitos em investigação e 2.153 foram descartados. Entre os casos confirmados, 273.909 pacientes se recuperaram da doença.