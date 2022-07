Covid-19 matou 15 no estado do Rio nas últimas 24 horas

Foram confirmados 6.194 novos casos e 15 óbitos confirmados de Covid-19, no Estado do Rio, nas últimas 24 horas, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), nessa quarta-feira (6).

Apesar do aumento nos casos da Covid-19 nas últimas semanas, o Estado também teve um registro de 4.634 recuperados nas últimas 24 horas, com as taxas de positividade de antígeno e RT-PCR começando a apresentar uma tendência de queda.

Segundo a Secretaria do Estado de Saúde, há uma queda no número de exames realizados, e uma redução da demanda pelos exames. Na última semana, foram registrados em média 14.875 testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 30%.

Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 831 exames por dia, com positividade de 37%. No entanto, a solicitação de leitos apresenta uma tendência de aumento, com uma média de 40 por dia.