Covid-19: Idosos de 61 anos serão vacinados em Itaboraí

Itaboraí iniciará a vacinação dos moradores de 61 anos contra coronavírus. Para evitar aglomeração nos polos de vacinação, mulheres serão vacinadas primeiro, na segunda-feira (26), e homens na terça-feira (27). É importante que o paciente não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h as 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h as 15h.

“Itaboraí só avança na vacinação quando todas as doses (D1 e D2) estão garantidas para o grupo da vez. Até agora não temos registro de grandes filas de espera. As pessoas com 61 anos podem se deslocar com calma a um dos 16 postos de vacinação que a vacina está garantida. E quem já tomou a D1 deve ficar atenta à data de vacinação marcada para D2”, esclareceu o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

Cumprindo os prazos determinados pelas autoridades de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) também continuará dando sequência ao calendário de aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A recomendação para o paciente que já recebeu a primeira dose e atinge o prazo para a segunda dose é procurar, prioritariamente, o mesmo polo de vacinação, no horário determinado para cada unidade.

Cabe ressaltar que é preciso ficar atento a data correta de retorno aos polos para evitar aglomerações e é importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação (obrigatório apresentação).