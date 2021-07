Covid-19: Grávidas não devem tomar vacina da Janssen, recomenda Anvisa

Além de toda insegurança que naturalmente envolve uma gestação em tempos de pandemia, a rotina de mudanças de status na contraindicação de vacinas aumenta a preocupação das grávidas. Em maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já tinha recomendado a suspensão do uso da AstraZeneca para este grupo. E agora, em comunicado divulgado na última sexta-feira (2) e tornado público nesta segunda-feira (5), a agência ampliou também a orientação para a vacina da Janssen.

Vale destacar que o imunizante da Janssen é aplicado em única dose.

Segundo a Anvisa, a recomendação é necessária porque esses imunizantes usam a tecnologia de vetor adenoviral. O motivo para a suspensão seria a suspeita de trombose causada pela vacina. A Anvisa orienta para a necessidade de se instituir medidas para identificar casos suspeitos de trombocitopenia (trombose) em pessoas que receberam as vacinas. As chances de isso ocorrer, contudo, são baixas, entre 0,1% e 0,5%. Mesmo assim, mulheres grávidas devem receber doses da Pfizer ou Coronavac.

Um estudo da Universidade de Oxford já mostrou que o risco de pacientes diagnosticados apresentarem casos de trombose é cerca de dez vezes maior do que entre as pessoas vacinadas.

No comunicado, o órgão reafirma que o público geral deve continuar tomando todas as vacinas porque seus benefícios são muito maiores do que os riscos associados à infecção por Covid-19. “A Anvisa reforça a relação benefício-risco favorável das vacinas contra Covid-19 autorizadas para uso no país, sendo essencial a continuidade da imunização da população”.