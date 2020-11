Covid-19: Ex-governador Pezão é internado com exame positivo

Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro foi internado no último domingo (8) após sentir falta de ar. De acordo com assessoria da Unimed Rio ele foi diagnosticado com covid-19.

Segundo a operadora de saúde, Pezão, que estava em prisão domiciliar em sua residência, no município de Piraí, no interior do estado, deu entrada no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca.

“O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Luiz Fernando de Souza foi admitido em nossa unidade na madrugada do último domingo, com queixa de dispneia. Teve diagnóstico de covid-19 confirmado e encontra-se internado em leito não intensivo, com quadro estável. Ainda não há previsão de alta hospitalar”, informou a Unimed, em nota assinada pelo médico Paulo Henrique Bloise, diretor médico do Hospital Unimed-Rio.