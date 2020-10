Covid-19 em São Gonçalo: 17.541 casos, 15.930 curados e 707 mortos

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, a cidade registrou duas mortes em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (19), chegando a 707 no total. Outros dois óbitos foram confirmados no último sábado (17). O município apresenta, atualmente, baixo risco de contaminação, estando no estágio Amarelo 1.

Até o momento, São Gonçalo soma 17.541 casos confirmados e 15.930 curados em oito meses de pandemia. No momento, há 41 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 863 em quarentena domiciliar. Seis óbitos ainda estão sob investigação.