Covid-19: Cepa de Manaus circula em Niterói

A Variante P.1 da Covid-19 está presente em Niterói e é o que tem puxado o número de internações nos hospitais da cidade. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde durante uma live pelas redes sociais da prefeitura na noite de hoje (29). Esta é a chamada nova cepa detectada em Manaus e que já foi detectada por todos o país.

Com isso, pela segunda semana seguida o boletim do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (Sindhleste) aponta que a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 na rede particular de Saúde de Niterói é de 82% de ocupação dos quartos reservados para Covid e o índice sobe para 89% de ocupação com os leitos de Unidade de Tratamento (UTI).

Os dados foram divulgados no boletim de hoje (29) e são praticamente idênticos aos dados divulgados na quinta-feira (23), quando as taxas de ocupação estavam em 82% dos quartos e cerca de 90% de ocupação dos leitos de UTI.

Em live divulgadas pelas redes sociais da prefeitura de Niterói, o prefeito Axel Grael (PDT) afirmou que conta com a colaboração dos niteroienses para ficarem em casa e cumprirem as medidas de isolamento impostas pela prefeitura. “Eu não tenho a menor satisfação de fazer um decreto com aquelas restrições que fizemos na semana passada. Porém, esse afastamento das pessoas é necessário para evitar a transmissão do vírus”, afirmou.