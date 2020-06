Covid-19: Câmara adia cobrança de serviços da Águas de Niterói

A Câmara de Vereadores de Niterói, nesta quarta-feira (17), aprovou o adiamento da cobranças de novas instalações de esgoto na cidade pela Concessionária Águas de Niterói. O texto foi aprovado em segunda discussão e foi apresentado pelo vereador Leonardo Giordano (PcdoB), que em sua justificativa afirmou que o projeto foi a pedido da Associação de Moradores de Santa Barbara, através do seu presidente Renan Victoria.

“Ele me relatou que a cobrança das novas instalações de esgoto feitas pela Águas de Niterói em alguns bairros da cidade, começaria a ser realizada a partir do mês de março. Sugerimos que essas cobranças sejam adiadas devido aos impactos econômico-sociais causados pelo estado de emergência declarado em combate a pandemia do coronavírus nas famílias que compõem a maior parte das zonas de interesses sócias da cidade, região onde residem a população com menos poder aquisitivo e maior vulnerabilidade em relação ao mercado de trabalho”, afirmou Giordano.

OUTROS PROJETOS

Na Pauta do Dia da Câmara também foi lido o Projeto de Resolução 07/2020 sobre a criação do Comitê Técnico Científico da Câmara de Niterói para controle e fiscalização das medidas, parâmetros e indicadores relacionados à Covid-19. A proposta é do vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL), tendo como coautores Paulo Velasco (Avante), Verônica Lima (PT), Casota (PSDB) e Rodrigo Farah (MDB).

Procurada, a Águas de Niterói informou que vai se manifestar após ter conhecimento sobre o Projeto de Lei 55/2020.