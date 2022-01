Covid-19 adia campeonato de Velocidade de Canoa Havaiana em Niterói

Diante do aumento substancial dos casos de Covid-19 e seguindo determinação da Prefeitura do Município de Niterói, a organização do Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana, que ocorreria nos dias 29 e 30 de janeiro foi adiada para data que ainda será remarcada. O evento será realizado na praia de São Francisco. O Campeonato Brasileiro de Sprint de Canoa Havaiana , nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, também foi adiado para data ainda a ser anunciada.

O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (seis tripulantes) e V1 (individual).

“Foi a melhor decisão a ser tomada uma vez que os casos de Covid estão em alta e várias equipes estão sendo prejudicadas com atletas sem poderem treinar por conta da doença e com preparação inadequada. Seguimos também as determinações pertinentes da Prefeitura e nos resguardamos para data posterior torcendo por um melhor cenário para termos as melhores equipes em condições iguais na disputa pelo título”, disse Tiago Martins, organizador do evento.