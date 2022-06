Coulrofobia, o medo de palhaço, não é tão incomum como se imagina

O anúncio de que o filme “It, a Coisa”, campeão mundial de bilheteria, vai virar série trouxe à tona o tema do medo de palhaço às rodas de conversa. Curiosamente, o fio condutor do horror, no caso do filme, é o rosto alegre, sorridente como devem ser os de um palhaço. No entanto, ele pode também ser capaz de paralisar quem sofre de coulrofobia, um transtorno que define a fobia que muitas pessoas nutrem por esses personagens que, ironicamente, representam o alto-astral.

O palhaço ainda é o centro de atenções de aniversários infantis. Grupos artísticos também usam o palhaço no trabalho de levar alegria aos hospitais infantis, passar uma imagem de esperança, alegria e diversão. Celebração para muitos, horror e fobia para outros.

No rastro desse transtorno, o cinema mundial investe pesado em palhaços cruéis, perversos. Seja Pennywise ou Patati e Patata, eles têm uma coisa em comum: um rosto por trás da máscara e o poder de deixar os nervos de muitos à flor da pele, por causa do medo.

Mas e quem tem fobia de palhaço, pura e simplesmente e nunca assistiram a esses filmes? A psicóloga Naira Sampaio, explica o transtorno.

NAIRA Sampaio, piscóloga

“Como em todos os quadros neuróticos, a coulrofobia se instala a partir de situações traumáticas produtoras de medo, que acontecem na infância. A fobia é muito comum na infância, mas não permanece por longo tempo. Já a neurose fóbica só surge na adolescência, por conta da própria dinâmica do ser adolescente, mas pode também aparecer na vida adulta”, afirmou.

A imagem do palhaço é usada em muitos filmes de terror, para justamente causar medo nas pessoas, como o “It: A Coisa”, que foi sucesso em bilheteria no seu lançamento e que conta a história de Pennywise, que aterroriza a vida de sete crianças no decorrer da trama. As duas produções do longa fizeram tanto sucesso, que ele ganhará uma série produzida pela plataforma de streaming, a HBO MAX.

Naira Sampaio explica que o medo do palhaço vem do fato de não se saber o que está por trás dos olhos do palhaço, da sua imprevisibilidade. As coisas quando são ambíguas produzem mais medo do que as coisas explicitamente ruins, pois com estas saberemos como lidar.

O medo de palhaço pode paralisar a pessoa que sofre com a fobia

Coração acelerado, mãos suadas e respiração ofegante são alguns dos sintomas que as pessoas que sofrem com a coulrofobia sentem ao verem uma imagem ou se depararem com um palhaço. É o caso de Luíza Verri, de 26 anos.

“Minha mãe conta que desde nova nunca simpatizei com palhaço, essas coisas de circo, principalmente. Mas com uns sete anos, eu senti um medo fora do normal. Meu medo é mais específico para os palhaços de circo, como, por exemplo, o Patati Patatá e o Topetão”, conta Luíza.

A jovem falou de uma situação que viveu ao ver um palhaço, onde sequer conseguia se mover. O medo a paralisou, ela começou a suar frio, ter palpitação, falta de ar, e sentimento de horror.

“Eu travo, não consigo me mover. Já teve um caso em que fui puxada por um amigo, porque eu não me movia. Depois costumo chorar, e só paro depois de um tempo, mas para isso, preciso fazer respiração funda por vários minutos, beber água pra tentar me acalmar. Fui ao médico que me receitou um ansiolítico tentar controlar o medo”, conta.

Distância do circo aumenta o medo

Para Jonathan Cericola, que é da quinta geração de artistas de circo da família Cericola e trabalha como palhaço há 33 anos, nada resiste ao riso, nem o medo é capaz de suportar a alegria e é por esse motivo, que os palhaços existem.

Jonathan Cericola, artista de circo

“Nós, palhaços, trabalhamos para zelar pela alegria do próximo, esse é o nosso principal desafio de vida. É o que justifica nossa existência. Na minha opinião a distância que as pessoas têm da cultura circense acaba alimentando a coulrofobia. Por muitas vezes passei por situações onde alguém do público tinha medo de mim. E vou te falar, eu adoro! Não do fato da pessoa ter medo, isso eu lamento. Mas, eu gosto de recuperar minha imagem, de virar o jogo, de conquistar o riso daquela pessoa, seja adulto ou criança. Nada resiste ao riso, nenhum medo suporta a alegria”.

Jonathan completa dizendo que, “não sou contra ter filmes de terror onde o palhaço é uma figura do mal. O problema é deixar esse palhaço ser a referência para a sociedade”.

Arquétipo do Palhaço – Para o psicanalista suíço Carl Jung (1875-1961) é um arquétipo social que representa o fracasso, a inadequação e o ridículo que existem em cada sujeito, de acordo com a sociedade em que vive.