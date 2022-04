Cota para refugiados em universidades é aprovado na Alerj

Universidades públicas ou privadas poderão destinar vagas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados que morem no estado. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão o projeto de Lei que beneficia as pessoas reconhecidas na situação de refúgio no país, na Sessão Ordinária de hoje (6), que foi presidida pelo deputado Jair Bitencourt (PL). Dois parlamentares, no entanto, manifestaram votos contrários: Rodrigo Amorim (PSL) e Márcio Gualberto (PL). O governador Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto.

Segundo o projeto de Lei, ficará a cargo das instituições de ensino superior a seleção das vagas, seja por edital próprio ou um processo simplificado para refugiados que não possuem a documentação exigida como revalidação de diploma ou reconhecimento de título. Além disso, as universidades também poderão estabelecer programa de formação suplementar para os estudantes, com objetivo de proporcionar melhor adaptação. Além do mais, bolsas poderão ser ofertadas pelas instituições privadas, regulamentadas por universidade.

Para apoiar a integração, o programa poderá oferecer aulas de aprimoramento da língua portuguesa. O que também poderá ser proporcionado pela Elerj (Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro), por meio de cursos para melhorar o português. O texto também permite a contratação de estudantes refugiados para estágios na instituição. Assim como linhas de financiamento para pesquisas, através da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).

Brasil tem histórico positivo com refugiados

Ao todo, são 368 pessoas reconhecidas como refugiadas no Rio. Contudo, desde 2010 o Brasil se tornou um refúgio para pessoas da Síria, Haiti, Venezuela, Afeganistão, Angola, Congo, Senegal, e mais recententemente, da Ucrânia. Em 2017, a Lei da Migração facilitou a entrada em território brasileiro de pessoas que saem do país de origem por causa de guerras ou perseguições religiosas. No Rio de Janeiro, e em Niterói, existe uma grande comunidade africana. Atendendo a este público, após o assassinato do congolês Moïse Kabagambe, em um quiosque na Barra da Tijuca, a prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos criou um núcleo para refugiados.

Foto: Deputados aprovaram o projeto, que não passou de forma unânime – Otacílio Barbosa / Alerj