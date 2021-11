Cortejo pelas ruas de Goiânia marca início do velório de Marília Mendonça

Um carro seguiu do aeroporto de Goiânia para a Goiânia Arena com o corpo da cantora Marília Mendonça. O velório que estava marcado para começar às 10h para familiares e amigos, e seria aberto para os fãs às 13h, começou atrasado. Na Arena, o corpo foi recebido por parentes da cantora e pelo governador do estado, Ronaldo Caiado.

Na arena, as equipes de alguns cantores sertanejos já chegaram ao local, assim como membros do staff de Maiara e Maraísa, cantoras que iniciaram a turnê “Patroas 35%” com Marília, e da dupla Henrique e Juliano, com quem a cantora fez uma de suas primeiras aparições públicas.

Do lado de fora da Arena, milhares de fãs que chegam de todos os lugares do país, já fazem fila aguardando a oportunidade de dar o último adeus a Marília. São esperadas cercas de 100 mil pessoas.