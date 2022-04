‘Corrida e Caminhada UFF’ nas comemorações pelos 176 anos de Rio Bonito

As comemorações para os 176 anos de Rio Bonito estão a todo vapor, além do festival que vai acontecer entre o dia 5 ao dia 8 de maio, com a presença de grandes artistas da música brasileira, os atletas locais e de várias partes do Estado vão poder participar da Caminhada e Corrida UFF, que acontece no dia 15 de maio em comemoração ao aniversário da cidade.

A etapa do circuito regional, fruto da parceria entre a prefeitura de Rio Bonito e a Universidade Federal Fluminense (UFF), terá um percurso de 9 km de corrida e 3km de caminhada. O início das provas será às 8h, na Praça Aécio Mansur, no Green Valley. As inscrições acontecem de 6 a 11 de maio no site: www.zeniteesportes.com.

O objetivo geral é proporcionar melhorias na saúde e bem estar dos participantes, promovendo aderência a hábitos saudáveis de vida, como a prática de corridas e caminhadas diárias.

Os circuitos Corrida e Caminhada vêm sendo realizados pela Universidade Federal Fluminense e Ministério do Esporte para incentivar a participação da população na prática de atividades físicas para as pessoas iniciantes e mais oportunidades para os que já praticam esportes.