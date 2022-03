Corrida e caminhada pela vida da mulher em Maricá

A Prefeitura de Maricá, através da Coordenação de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher vai promover no domingo (27/03), a 1ª Corrida e Caminhada pela vida das Mulheres, a partir de 8h30min, na Orla de Araçatiba. A proposta é encerrar as comemorações do mês de março, que marca a luta das mulheres por direitos e por igualdade de gênero, e arrecadar absorventes higiênicos para serem doados.

A concentração será às 8h30min, em frente à Pestalozzi, e sairá às 9h em direção à Praça Tiradentes (Araçatiba), onde serão oferecidos vários serviços da Prefeitura e também de parceiras voluntárias, em uma grande ação social com foco no público feminino, mas aberto à toda a população.

No sábado (26/03), a partir das 14h, será realizado o “Esquenta da 1ª Corrida e Caminhada pela vida das Mulheres”, na Praça Tiradentes (Araçatiba), com posto de troca das camisetas; onde estará acontecendo o desfile de moda com figurinos de costureiras da cidade, financiado pelo Banco Mumbuca. O evento vai contar também com a presença do projeto Expo Mães Maricá Maricá – feira com exposição de roupas e acessórios para grávidas, bebês e crianças –, com apresentações artísticas e musicais, recreação infantil, feira livre solidária e, para encerrar, show com Jô Borges e Aldo Correia, às 20h.