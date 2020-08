Corrida do crime termina na delegacia

Quatro homens foram presos por policiais do 12º BPM (Niterói) no início da tarde de ontem na ponte Rio- Niterói após furtarem duas farmácias na zona sul de Niterói. As unidades são localizadas nas ruas Gavião Peixoto e Moreira César, em Icaraí. Diversos produtos dermocosméticos foram levados pelos criminosos e recuperados.

Um deles trabalhava como motorista de aplicativo e resolveu aceitar a proposta dos demais para dirigir do centro do Rio de Janeiro até Niterói sabendo sobre o objetivo do trio. O agora preso, receberia a quantia de R$ 300 pela corrida. Outro usava uma tornozeleira eletrônica por já responder por um delito, de acordo com a polícia militar. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).

