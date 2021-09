Correios seguem com serviços precários em Niterói

Demora na entrega, regiões não atendidas e clientes tendo que retirar encomendas nos Centros de Distribuição estão entre as principais reclamações

Apesar de repetidas denúncias realizadas ao longo dos últimos anos, nada mudou na qualidade do serviço prestado pelos Correios, na cidade de Niterói. Clientes seguem reclamando da longa espera pela entrega, de áreas excluídas do atendimento sob alegação de se tratarem de “área de risco” e de que precisam ir pessoalmente aos Centros de Distribuição para conseguir fazer a retirada das encomendas.

A situação vem se arrastando há anos e não se trata de casos isolados, restritos a algumas cidades. Esse quadro é nacional e acontece em todas as regiões do país. Tampouco o sucateamento da empresa possui uma única causa. Há vários fatores que explicam o recente histórico de precariedade do serviço prestado pelos Correios. O dirigente da Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios (Fentect), Heitor Fernandes, destaca que o problema é de ordem estrutural.



“Nós estamos acompanhando a situação em todo o Brasil. Há muitas reclamações de clientes, mas a queda na qualidade tem motivos. Desde 2011 não tem contratação por concurso. Trabalhadores vão se aposentando, sendo demitidos pelo programa de demissão incentivada, outros vão falecendo e há um abismo na qualificação. Havia 103 mil trabalhadores em 2004 e agora está com 92 mil”, explica o dirigente.

Heitor explica que essa precariedade não é um problema apenas para os clientes da empresa, mas também para os funcionários que travam uma batalha diária para dar conta da demanda.

“Isso leva a um sucateamento muito grande, os trabalhadores estão indo à exaustão, trabalhando sábado, domingo e feriado. Há um assédio moral espantoso sobre a categoria. Com os problemas da violência em muitos bairros, principalmente em São Gonçalo, muitos não são atendidos por ser considerado área de risco, o que é um critério bastante difícil de se qualificar. Mas o cliente tem o direito de receber a encomenda em sua casa”, esclarece Heitor.

No Centro de Distribuição dos Correios situado na rua Saldanha Marinho, Centro, clientes da empresa confirmam a precariedade do serviço na cidade de Niterói. O estudante universitário Wallace Soares, 24 anos, morador do bairro Caramujo, zona Norte de Niterói, relata que sempre precisa se dirigir ao centro de distribuição para retirar suas encomendas porque os Correios não realizam entrega em sua comunidade.

“Os correios não fazem entrega na minha área e não dão nenhuma justifica sobre o porque isso acontece. Eu preciso vir aqui [se referindo ao Centro de Distribuição da Saldanha Marinho] para efetuar a retirada. Através do rastreamento descobrimos que a encomenda volta e nem sabemos o porquê, e isso acontece com todos os moradores do bairro”, explica o estudante, que também relata que outras empresas conseguem fazer entregas na região sem qualquer problema.

O estudante Wallace Soares relata que os Correios não realiza entrega em seu bairro por ser considerado “área de risco”

Além da falta de entrega nas áreas consideradas “de risco”, outro problema relatado pelos clientes que buscam atendimento nos centros de distribuição dos correios de Niterói é o longo tempo de espera pela entrega das encomendas. Muitos clientes procuram o centro de distribuição em busca de informações sobre a situação de suas encomendas. Alegam que, geralmente, a espera pela entrega supera os 30 dias e que, quase sempre, o rastreio não é atualizado, o que faz com que clientes se dirijam ao centro de distribuição apenas para tentar descobrir a situação da encomenda, como no caso do técnico naval Jorge Ribeiro, morador do Fonseca, também na zona Norte da cidade.

“O meu cartão venceu [se referindo ao seu catão bancário] e até agora não chegou o novo em minha residência. Eu não moro tão mal assim que o pessoal não pode entrar. Os Correios chegam a 50m de minha casa, mas não descem a rua. Fui informado no banco que o cartão já foi enviado, mas até agora não recebi”, lamentou o técnico”.

O dirigente da Fentect, Heitor Fernandes, lembra que a atual situação dos Correios não é algo natural. Segundo ele, a empresa não atravessa uma situação financeira difícil e que na verdade, o sucateamento faz parte de uma estratégia que tem como objetivo justificar sua privatização.

“Aquela lógica, criar as dificuldades para vender com suposta facilidade. O sucateamento é para ganhar a opinião pública para criar a impressão de que tem que privatizar para melhorar. Assim como no setor elétrico, se privatizar vai ter um apagão postar também. Tem lugares em que a receita é menor que a despesa e o que justifica é a contrapartida do subsídio cruzado para que a empresa publica possa atender com universalidade todo o país. Numa empresa privada não tem isso”, conclui o dirigente.

A gerência da Central de Distribuição dos Correios da rua Saldanha Marinho informa que segue todas as recomendações estabelecidas pelo protocolo de segurança do combate à pandemia do coronavírus e que, por isso, o atendimento na unidade ocorre apenas no período da tarde, no horário das 13h às 17h.