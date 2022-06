Corpus Christi: Retomada da tradição de fé após dois anos

Na quinta-feira (16) será celebrada uma das festividades mais tradicionais e importantes da Igreja Católica, o Corpus Christi. É uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa Corpo de Cristo.A data celebra a Eucaristia, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo. Fiéis de Niterói e São Gonçalo já se preparam para a montagem. Após dois anos sem fazer os tradicionais tapetes de sal, por causa da Covid-19, os fiéis voltam às ruas para as homenagens.

Para Angela Moreno, de 42 anos, fiel da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Fátima, em Niterói, participar das confecções dos tapetes é como renovar a fé.

“Participo da confecção dos tapetes desde 2017. Sempre fez parte da minha rotina visitá-los, até ter a honra de começar a ajudar na confecção, após o convite do querido padre João Cláudio, da Paróquia que frequento. Sinto que sou privilegiada e tenho imensa gratidão por isso. O povo está precisando de fé. De ter a sua fé renovada. Esses momentos em comunidade são muito importantes para essa conexão entre nós e Deus. Pra mim é uma benção”, afirmou.

A montagem dos tapetes, que em São Gonçalo deve chegar a dois quilômetros de extensão, é considerado um dos eventos turísticos, e de fé, mais importan

Em Niterói, o tapete será confeccionado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade, a partir das 7h e com previsão de término às 11h. As paróquias do Vicariato Niterói contarão com 20 toneladas de sal, além de pó de café, pó de serra e xadrez. Serão confeccionados, aproximadamente, 100 tapetes ao longo da avenida, cobrindo 550 dos mil metros de extensão da via.

Os católicos vão poder visitar os tapetes a partir das 13h, e terão até às 15h para tirar fotos e conhecer a criatividade das equipes envolvidas durante a montagem. Após a visitação, poderão participar da Celebração Eucarística que será presidida por Dom José Francisco, Arcebispo de Niterói, a partir das 16h, em um palco montado em frente à Câmara Municipal. No final da missa, haverá uma procissão sobre o tapete do início até o final da Avenida Amaral Peixoto. Na chegada, o Arcebispo concederá a bênção aos fiéis presentes.

Já em São Gonçalo, cidade que tem o maior tapete da América Latina, a confecção será no mesmo horário de Niterói. O tapete terá ao todo 240 painéis confeccionados ao longo de dois quilômetros da Rua Coronel Moreira César até a altura da Rua Nilo Peçanha. São esperadas cerca de 27 paróquias, sete escolas municipais e seis mil voluntários envolvidos na confecção dos tapetes.

Os gonçalenses irão se concentrar em frente à matriz São Gonçalo de Amarante, às 16h, para a Santa Missa. Depois vão sair em procissão. A Matriz fica na Alameda Pio XII, nº 86, no Centro.

Esquema de trânsito

Em virtude do feriado de Corpus Christi a Avenida Ernani do Amaral Peixoto ficará interditada e outras vão contar com um esquema especial de trânsito. A operação acontece entre hoje (15) e amanhã.

Segundo a NitTrans, para garantir a fluidez do trânsito, 20 operadores estarão posicionados ao longo da Amaral Peixoto e nas ruas transversais do entorno. Também serão disponibilizados um carro-patrulha e dois reboques.

É importante ressaltar que, será proibido estacionar na Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão, e na Av. Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e Av. Visconde do Rio Branco entre as 22h desta quarta-feira até às 20h de quinta-feira.

Entre 00h e 20h de quinta-feira, a Rua Evaristo da Veiga terá sua mão invertida. Assim, seu fluxo passará a seguir saindo da Av. Ernani do Amaral Peixoto em direção a Rua Coronel Gomes Machado.

O trânsito será interditado, entre 00h e 20h de quinta-feira, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e Av. Visconde do Rio Branco.

Também haverá interdição, entre 00h e 20h de quinta, nas ruas Visconde de Uruguai, Maestro Felício Toledo, Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Visconde de Sepetiba, entre as ruas da Conceição e Coronel Gomes Machado.



Corpus Christi: o que é comemorado?

O nome desta tradicional festa católica surgiu para homenagear a Eucaristia, como a própria tradução do nome já diz “corpo de Cristo”. É uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo; no ato o pão representa o corpo de Cristo e o vinho simboliza sangue de Cristo.

Homenagem à Eucaristia, Corpus Christi, acontece toda quinta-feira, 60 dias após a Páscoa e na segunda quinta-feira do Domingo Pentecoste (da Santíssima Trindade). O dia da semana escolhido é por causa da Última Ceia, realizada em uma quinta-feira por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, onde foi servido pão e vinho, em sua memória.

Origem – A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no século XIII, quando a freira Juliana de Cornion teria tido visões de Cristo, demonstrando-lhe desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque.

Em 1264, o Papa Urbano IV, através da Bula Papal “Trasnsiturus de hoc mundo”, estendeu a festa para toda a Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que preparasse as leituras e textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante a celebração.

Compôs o hino “Lauda Sion Salvatorem” (Louva, ó Sião, o Salvador), ainda hoje usado e cantado nas liturgias do dia, pelos mais de 400 mil sacerdotes, nos cinco continentes. A procissão com a Hóstia consagrada, conduzida em um ostensório, data de 1274. Foi nessa época barroca, que ela se tornou um grande cortejo de ação de graças.

No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília, em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Igreja de madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.

A celebração de Corpus Christi consta de uma missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus em busca da Terra Prometida. No Antigo Testamento, esse povo foi alimentado no deserto, e hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de Cristo, representado pela hóstia.

Durante a missa, o celebrante consagra duas hóstias: uma é consumida e a outra, apresentada aos fiéis para adoração. Essa hóstia permanece no meio da comunidade, como sinal da presença de Cristo vivo no coração de sua Igreja.