Corpos são encontrados na mala de carro

Um cenário de violência foi encontrado por moradores de Maricá na tarde de ontem (15). A Polícia Militar foi acionada durante o dia das eleições para comparecer na Rua Maracá onde dois corpos carbonizados estariam na mala de um carro. O local onde as vítimas estavam, na restinga, foi informado a polícia que pode confirmar as informações e acionar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A especializada realizou a perícia do local e agora busca por informações sobre as identificações das vítimas e que possam levar aos autores do crime. Os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) responsável pela área.