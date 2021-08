Corpos de vítimas de acidente na Florália seguem no IML

Permanecem no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, localizado no bairro do Barreto, os corpos do casal Pedro Hugo da Silva e Karine Alves, ambos de 20 anos, e de um adolescente, de 15 anos, vitimas fatais do acidente de carro na Estrada da Florália, na madrugada dessa segunda-feira (9). Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre velório ou sepultamento.

De acordo com fontes ligadas ao IML, como os corpos ficaram carbonizados devido ao incêndio que sucedeu a colisão, é necessário cumprir um protocolo de exames para identificação das vítimas, que deve permitir a liberação para os funerais cerca de 72 horas após a colisão. Em paralelo, a Polícia Civil investiga as causas do acidente, por meio da 79ª DP (Jurujuba).

Nesta terça-feira (10), por meio das redes sociais, amigos e familiares do casal ainda manifestavam o luto e a lamentação pela perda precoce de ambos. De acordo com testemunhas, os jovens, naquela madrugada, estavam vindo de uma reunião entre amigos e já estavam há cerca de 400m de casa. Pela internet, uma amiga de Karine recordou de um sonho enigmático que a jovem teve.

“Exatamente um mês atrás, Karine me enviou mensagem dizendo: ‘Amiga, sonhei que você tinha morrido e deixado uma filha ainda pequena. Acordei assustada porque parecia muito real’, palavras dela. Logo eu fiquei assustada e fui orar pra que Deus cortasse, mas logo pedi a ela: ‘Se cuida minha amiga’. Esse era o meu conselho pra ela, se cuida. Um sonho tão real, e um aviso. Que dor minha amiga, logo você?”, lamentou a amiga, nas redes sociais.

Recordando

Os três jovens morreram em um acidente automobilístico, na madrugada de segunda-feira, na Estrada da Florália, Zona Norte de Niterói. A colisão aconteceu por volta das 3h. Após bater, o automóvel pegou fogo, matando, instantaneamente, os ocupantes. Até o momento, não há informações sobre possíveis causas do acidente. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o local. Na sequência, policiais do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) chegaram para realizar o trabalho de perícia.