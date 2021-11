Corpos de mortos no Salgueiro começam a ser identificados

Parte das oito pessoas mortas encontradas em uma área de mangue no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (22) começou a ser identificada. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro de Tribobó.

Familiares estiveram no IML, durante a tarde, para reconhecimento dos corpos. Até o momento, dois corpos tiveram reconhecimento. Um deles, identificado como Ítalo, de 33 anos. Segundo familiares, ele tinha envolvimento com o tráfico. A Polícia Civil afirma que a maior parte dos mortos possui anotações criminais.

Já a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) afirmou que sete, dos oito, já foram identificados. Mas a distrital não revelou as identidades. Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmera de vereadores também estiveram, além de integrantes da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil.

