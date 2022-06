Corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira podem ter sido encontrados

O embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, disse que os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indígena brasileiro Bruno Pereira foram encontrados na Amazônia uma semana após o desaparecimento da dupla.

De acordo com o jornal The Guardian, um dos maiores da Inglaterra, a notícia foi dada à família de Phillips durante um telefonema na manhã desta segunda-feira.

Segundo a mulher do jornalista, Alessandra Sampaio, após receber a informação do embaixador, ela recebeu uma ligação da PF confirmando a localização de dois corpos, mas que eles ainda precisavam ser periciados para que a identificação pudesse ser feita.

“A polícia disse que queria que soubéssemos que… eles encontraram dois corpos”, disse.

Ainda de acordo com Alessandra, a Embaixada Britânica – que já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips a localização dos corpos do jornalista e do indigenista – ratificou a informação da PF.

“Não descreveram a localização e disse que foi na floresta e que estavam amarrados a uma árvore e ainda não haviam sido identificados”, disse Paul Sherwood, cunhado de Phillips, ao Guardian.

A notícia vem depois que a polícia confirmou que os itens pertencentes aos dois homens foram encontrados durante uma busca na região de Javari, onde desapareceram ao retornar de uma viagem de reportagem de quatro dias.

Os objetos foram descobertos no sábado graças a uma pequena, mas determinada equipe de busca indígena que passou os últimos sete dias na linha de frente da caça aos dois homens desaparecidos que, de maneiras diferentes, defenderam a causa indígena.

Um pequeno grupo de voluntários indígenas avistou uma lona azul em uma floresta inundada isolada no rio Itaquaí na manhã de sábado.

Um grupo maior de voluntários indígenas – acompanhados por membros da Polícia Militar do Brasil e um repórter do Guardian que foi incorporado às equipes de busca indígenas – retornou ao local pouco depois das 16h e encontrou uma série de itens flutuando nas proximidades no marrom escuro das águas.

Na noite de domingo, um comunicado da Polícia Federal disse que os itens recuperados incluíam uma calça, um par de botas e um cartão de saúde de Pereira e uma mochila cheia de roupas e um par de botas de Phillips.