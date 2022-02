Corpo pode ser de jovem desaparecido

Um corpo encontrado em um valão na tarde desta segunda-feira (7) no Engenho do Mato pode ser do produtor cultural Bernardo de Araújo Costa Ferreira, de 21 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (4), após ter a casa invadida por criminosos no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com parentes do jovem, a vítima estava acompanhada de um amigo quando criminosos invadiram sua residência, localizada na Rua Dez, no Engenho do Mato, e começaram a roubar pertences. Durante a ação criminosa, os bandidos mantiveram Bernardo sentado no chão da casa e, em seguida, o colocaram dentro de um veículo e fugiram sem dar pistas do destino.

Os familiares fizeram diversas buscas por localidades em busca de pistas sobre o paradeiro do produtor musical. Uma informação de que a vítima estava caminhando pela Rua 55, no Engenho do Mato, em Niterói, chegou até a família do jovem, mas não foi confirmada pela polícia. Os relatos deram conta de que ele estaria desorientado e bastante machucado.