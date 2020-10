Corpo não identificado é encontrado em cachoeira de Rio Bonito

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) estão investigando a morte de uma pessoa, ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado, em adiantado estado de decomposição, na última segunda-feira (5) boiando na Cachoeira do Salto do Rio Seco.

A localidade fica no interior do município e o Corpo de Bombeiros e policiais militares foram acionados e constataram o fato, mas ainda não há pistas sobre as circunstâncias da morte da vítima, que não apresentava documentos de identificação. Também, de acordo com a polícia, não houve nenhuma denúncia sobre possível crime ou desaparecimento de algum morador da região.