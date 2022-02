Corpo encontrado na praia de Itacoatiara pode ser de jovem desaparecido

Foi encontrado na manhã deste sábado (5) por volta das 10h20, um corpo no mar, perto da restinga, na praia de Itacoatiara. Ainda não há informação sobre a identidade da vitíma.

A Tribuna entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, e a informação foi confirmada. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia a fim de confirmar a identidade.

No último do domingo (30), um jovem de 17 anos, desapareceu na orla de Itacoatiara, Região Oceânica. Os bombeiros realizavam buscas nas praias da região com auxílio de motoaquáticas e drones.

O primeiro acionamento aconteceu às 10h10 min de domingo. As buscas pelo corpo completavam hoje (05) uma semana.