Corpo encontrado em Itaipuaçu é de marinheiro desaparecido

O corpo encontrado na tarde dessa segunda-feira (25), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, pertence ao militar da Marinha Mayron Guimarães de Lima. Ele estava desaparecido desde a noite do dia 13 de outubro, enquanto pescava em uma pedra, na orla de Itacoatiara, em Niterói.

Familiares do jovem estiveram, na manhã desta terça-feira (26), no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói e fizeram.o reconhecimento do corpo. Muito abalados, preferiram não divulgar informações sobre velório e sepultamento.

Um dos melhores amigos de Mayron esteve no local, acompanhando os familiares. Ele deu um breve depoimento sobre o jovem, mas preferiu ter a identidade preservada e que a privacidade da família fosse respeitada.

“O Mayron era um cara fora de série. Tive o privilégio de passar os últimos seis anos da minha vida ao lado dele. Era um grande amigo, no trabalho ajudava muito. Era um jovem cheio de sonhos pela frente”, disse.