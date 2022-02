Corpo encontrado em Itacoatiara é de jovem desaparecido

A pedra do Pampo, também conhecida com pedra assassina, chocou Niterói nos anos 70 quando uma onda levou uma família de japoneses que desapareceu. A pedra é oca.

O Corpo de Bombeiros confirmou à TRIBUNA, na manhã desta segunda-feira (7), que o corpo encontrado no último sábado (5), em Itacoatiara, é do jovem desaparecido sábado. A corporação, no entanto, preservou a identidade da vítima, que é menor de idade.

O corpo foi encaminhado ao IML e os familiares confirmaram que o corpo é da vítima, um adolescente de 17 anos.

Ele estava desaparecido desde o último do domingo (30), na orla de Itacoatiara, Região Oceânica. Os bombeiros realizaram buscas nas praias da região com auxílio de motoaquáticas e drones.