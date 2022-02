Corpo em decomposição é achado na Praia de Icaraí

Mistério na Praia de Icaraí. Frequentadores da orla encontraram, na manhã desta segunda-feira (21), um corpo em avançado estado de decomposição. O cadáver estava na faixa de areia e a polícia acredita ter sido levado ao local pelo mar.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa, que caminhava pelo local, viu o cadáver e acionou a corporação via 190. O encontro do corpo aconteceu por volta das 11h. Minutos depois, militares do 12º BPM (Niterói) chegaram ao local.

Por conta da degradação do cadáver, não foi possível, em um primeiro momento, determinar a causa da morte da vítima. De acordo com dados preliminares da perícia feita pela Polícia Civil, a vítima é um homem. Contudo, não houve como estimar a idade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no Barreto, Zona Norte da cidade. No local, agentes tentarão apurar a identidade da vítima. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte.