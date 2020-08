Corpo é encontrado no Rio do Ouro

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) estiveram no final desta manhã na Rua José Plácido de Almeida, no Rio do Ouro, em São Gonçalo, para realizar a perícia de uma vítima de homicídio sem identificação do sexo masculino. O homem foi morto a tiros e os agentes seguem agora na coletas de informações que possam esclarecer sobre a autoria do crime.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no endereço para realizarem a guarda do corpo até a chegada dos agentes da especializada. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da área.