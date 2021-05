Corpo do delegado Dr. Mulatinho será sepultado hoje, em Maricá

De acordo com comunicado divulgado pela Polícia Civil, o corpo do delegado Dr. Júlio César Mulatinho, que morreu vítima da Covid-19 na tarde de sexta-feira (21), será sepultado na tarde de hoje (22), às 16h, no Cemitério Municipal de Maricá.

O delegado, que tinha 74 anos, era titular da 82ª DP (Maricá) e estava internado desde o final de abril. O corpo de Dr. Mulatinho deixará o Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, São José do Imbassaí, às 15h, e seguirá em cortejo pela RJ-106 até o cemitério da cidade, no Centro de Maricá.

Ainda segundo o comunicado da Polícia Civil, todos que quiserem prestar as últimas homenagens ao Dr. Mulatinho poderão se reunir em frente a Unidade Hospitalar para acompanhar a saída do cortejo. O convite se estende aos Policiais Civis e Militares, além de amigos e admiradores do trabalho do delegado.

Em nota, a equipe da 82ª DP (Maricá) agradece a todos pelas mensagens de conforto e pêsames recebidas até o momento.