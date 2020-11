Corpo de Tom Veiga será velado no Rio e enterrado em SP

O velório de Tom Veiga está marcado para acontecer a partir das 8h de amanhã (3) no cemitério da Penitência, no Caju, no Rio. Porém o seu enterro está acertado para acontecer no dia seguinte (4) no Cemitério do Horto, em São Paulo. Ambas as cerimônias terão a presença apenas de familiares. O laudo revelando a causa da morte do ator e humorista, responsável pelo famoso personagem Louro José, foi divulgado hoje (2) pela manhã. De acordo com o documento, Tom sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico aos seus 47 anos. Ainda segundo o relatório o ator já possuia um inchaço de vaso sanguíneo (aneurisma), fenômeno sem sintomas, em que seu rompimento costuma ser fatal. A arrebentação resultou no AVC. Atualmente, esta é a quarta doença em número de mortes no país.

Apesar de poder acontecer por conta de doenças preexistentes, como hipertensão, a doença tem menos chances de ocorrer em pessoas com hábitos de vida saudáveis com ingestão equilibrada de sal, açúcar, gordura, além de praticantes de exercícios físicos e não fumantes.



O ator que interpretou Louro José por 25 anos, sendo 21 deles na televisão, foi encontrado morto no apartamento onde morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ontem (1). Ele deixou quatro filhos.