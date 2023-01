Corpo de Roberto Dinamite é enterrado em Duque de Caxias

Parte da família do ídolo vascaíno ainda mora no município e ele foi sepultado no jazigo familiar, ao lado dos pais

Na manhã de ontem (10), o corpo de Roberto Dinamite seguiu em cortejo de São Januário, na Zona Norte e foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Belém, conhecido como Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O maior ídolo da história do Vasco da Gama foi sepultado ao lado dos pais José e Neusa.

O cortejo com o corpo do ex-jogador começou por volta das 11h50 e desfilou da Zona Norte até a Baixada Fluminense com a bandeira do Vasco colocada sobre o caixão. Carros do Corpo de Bombeiros realizaram o percurso do Estádio do São Januário, onde foi realizado o velório do craque na última segunda-feira (9), até o cemitério.

Corpo de Roberto Dinamite foi levado em cortejo de São Januário ao cemitério Foto Reprodução

Sob forte comoção, o caixão do ídolo passou próximo à placa que homenageia ele. A rua que dá acesso ao estádio passou a se chamar Avenida Roberto Dinamite, depois de uma decisão do prefeito Eduardo Paes, vascaíno declarado.

O corpo de Roberto chegou no Corte Oito por volta das 13h10 e foi ovacionado por populares. Sete minutos depois, quando o carro estacionou na frente do cemitério, as pessoas que estavam ali aplaudiram e gritaram o nome Roberto.

O corpo de Roberto seria sepultado em uma cerimônia restrita aos familiares, mas foi organizada uma entrada para os torcedores e fãs do ex-jogador se despedirem dele.

Mesmo com a chance do sepultamento ser restrito, uma multidão de fãs se concentrou no entorno do local. Os primeiros chegaram às 6h, alguns levaram até fotos tiradas de Roberto Dinamite em Duque de Caxias. Torcedores de todos os principais clubes do Rio prestaram homenagens na porta do cemitério.

O maior ídolo do Vasco faleceu no último domingo (8) por complicações do câncer de intestino que ele lutava contra havia pouco mais de um ano.