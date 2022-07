Corpo de policial militar morto em São Gonçalo é enterrado em clima de emoção

Em clima de muita emoção e revolta o corpo do policial militar, o cabo Wesley Kennedy Cunha Portella dos Santos, de 32 anos, morto no último sábado (02) após reagir a um assalto em São Gonçalo, foi sepultado na manhã dessa segunda-feira (04). A cerimônia foi no Cemitério Parque Nycteroy, localizado no Laranjal, e reuniu cerca de 200 pessoas entre familiares e amigos. A esposa do militar não aguentou falar com a imprensa sobre o crime bárbaro e a avó do policial, de 89 anos, passou mal e teve que ser retirada do local.

O velório e sepultamento foram restritos aos familiares e amigos do policial. A avó, Cleuza Portella, passou mal na capela onde o neto estava sendo velado e teve que ser amparada pelos familiares. A esposa não aguentou a despedida e também se emocionou muito. A mãe de Wesley gritou durante o sepultamento: “Porque tanta ruindade com meu filho? Levasse o carro, levasse tudo, mas deixasse meu filho vivo! Porque essa sociedade é assim meu Deus? Me leva e deixa ele!”, desabafou. A despedida contou com salva de palmas, uma oração de um pastor e muita emoção.

Fernanda Feijó, tia do Wesley, foi uma das primeiras pessoas a ser avisada sobre a morte do sobrinho. “Eu estava me arrumando para uma festa e saímos correndo para tentar ajudar. Tentei tirar ele do chão, eu gritei muito e ele era um homem de bem e um policial renomado. Ele simplesmente foi cortar o cabelo e lavar o carro. Ele tinha acabado de chegar do trabalho dele”, lamentou.

Rodrigo Elemente, amigo do policial, contou do projeto em que eles atuavam juntos. “Wesley começou no esporte há mais de 10 anos, se tornou um faixa preta e um de nossos professores. O projeto atende crianças, jovens e adultos em cerca de 80 filiados. Primeiramente esperamos um posicionamento mais direcionado da Justiça. Um pouco mais de segurança onde atuamos com o projeto e esperamos um posicionamento do que vai ser feito após isso tudo”, desabafou.

Wesley estava no último sábado (02) cortando o cabelo em uma barbearia na Rua Felipe Mascarenhas no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, para comemorar o aniversário de 33 anos, que completaria nesta terça-feira (05). Um homem, identificado como Victor Bizzo Farias, de 26 anos, teria entrado no estabelecimento, anunciado o assalto e o policial reagiu. Aconteceu uma troca de tiros e o homem teria sido atingido e também morreu, mas o policial chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e não resistiu aos ferimentos.

Ele era lotado no 22°BPM (Maré) e estava há sete anos na corporação e era casado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), no local, após perícia, foram apreendidas duas armas, munições e carregadores.