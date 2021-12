Corpo de pescador desaparecido em Saquarema é encontrado

Foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (13), o corpo do pescador Marcelo Simas, de 43 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 4 de novembro quando a embarcação em que estava com outras duas pessoas naufragou, na orla de Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver foi avistado a 4 km da costa, na altura de Barra Nova, por uma embarcação civil, às 12h08min. A corporação foi acionada e fez o resgate do corpo às 12h27min. Ainda de acordo com os Bombeiros, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Desde o dia do naufrágio, equipes de mergulhadores e motos aquáticas atuaram nas buscas. Além disso, Bombeiros fizeram a procura utilizando botes, pela água, e é a varredura por terra, usando quadriciclos. De acordo com a corporação, as buscas estavam concentradas na região da Praia de Itaúna.

Pelo menos três pessoas estavam no pequeno barco de pescadores que virou e naufragou pela manhã daquele dia. Duas vítimas foram resgatadas, sendo que uma delas, um homem de 60 anos, morreu após ser levado para o Hospital Municipal Nossa Senhora Nazareth. O outro passa bem.

Foto: Reprodução/Redes sociais