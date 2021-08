Corpo de mulher é encontrado no Centro de Niterói

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (13), em uma das avenidas mais movimentadas de Niterói, próximo ao campus da Universidade Federal Fluminense (UFF). Até o momento, não há indícios das circunstâncias do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Mulher ainda não foi identificada – Foto: Divulgação

Segundo informações da especializada, um morador de rua, ao encontrar o cadáver, atrás da Praça Juscelino Kubitschek, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, Centro da cidade, acionou policiais militares, que faziam patrulhamento pelo local. Após confirmar o fato, os militares chamaram a equipe de perícia da delegacia.

De acordo com os policiais, a mulher tem pele negra e aparenta ter entre 45 e 50. Ela estava vestindo calça jeans, casaco cinza e blusa azul. A delegacia irá buscar informações de testemunhas e possíveis câmeras de segurança que ajudem a desvendar a dinâmica do crime. Após a perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto.