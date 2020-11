Corpo de jovem é encontrado no Gradim

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h da manhã de hoje (25) até o bairro do Gradim, na cidade de São Gonçalo, onde o corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado na Rua Edgard de Mendonça. O corpo da vítima, identificada como Diego de Jesus Quintanilha, possuía perfurações. A perícia do local foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói,São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A especializada agora investiga em quais circunstâncias Diego morreu como sobre a autoria do crime. O corpo do jovem foi levado para O Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, na mesma cidade.